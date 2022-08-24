24 Августа 2022
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асфальт, провал, реверсивное движение (2022) | Фото: Госавтоинспекция Югры

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск провалился асфальт

На 626 км автодороги "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск" образовался провал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

Кусок асфальта провалился в районе поселка Куть-Ях, Нефтеюганского района. Организовано реверсивное движение.

"Просим отнестись с пониманием, рекомендуем заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения", - говорится в сообщении.

После окончания ремонтных работ, движение будет возобновлено в обычном режиме.

Теги: асфальт, провал, реверсивное движение



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