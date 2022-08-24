24 Августа 2022
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Общество Челябинская область
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Добровольцы из челябинских батальонов получат единовременную выплату

Добровольцы из батальонов "Южный Урал" и "Южноуралец" получат дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей. Соответствующий законопроект по поручению губернатора Алексея Текслера внесен в ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сумма будет выплачиваться гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в именных батальонах, формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции. Средства будут выплачиваться после завершения периода боевого слаживания.

Напомним, в июле в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера введены дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции. Единовременную выплату смогут получить жители региона, заключившие контракты с Минобороны РФ для службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец" общей численностью 514 человек. Сумма рассчитывается исходя из 2 тыс. рублей в сутки за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания.

Теги: добровольцы, выплата,



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