Добровольцы из челябинских батальонов получат единовременную выплату

Добровольцы из батальонов "Южный Урал" и "Южноуралец" получат дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей. Соответствующий законопроект по поручению губернатора Алексея Текслера внесен в ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сумма будет выплачиваться гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в именных батальонах, формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции. Средства будут выплачиваться после завершения периода боевого слаживания.

Напомним, в июле в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера введены дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции. Единовременную выплату смогут получить жители региона, заключившие контракты с Минобороны РФ для службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец" общей численностью 514 человек. Сумма рассчитывается исходя из 2 тыс. рублей в сутки за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания.