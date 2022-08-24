МИД Литвы предложил на границе спрашивать у россиян "чей Крым"

Власти Литвы предложили пускать в страну россиян, но только после "проверки на благонадежность".

Министр иностранных дел Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что пограничники имеют право задавать вопросы россиянам: поддерживают ли они проведение специальной военной операции и "чей Крым?".

"И по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы. Литва может ввести такое правило и в одностороннем порядке, но, если бы остальные граничащие с Россией страны присоединились, это было бы эффективнее", - заявил Ландсбергис.

Ранее страны Прибалтики и Польша выступили за запрет шенгенских виз для россиян.