Зеленский пообещал вернуть Крым "любыми средствами"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "заберет" у России Крым "любыми средствами".

В ходе выступления на саммите "Крымская платформа" он пообещал вернуть Крым любыми способами, "которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами", пишет Regnum.

Также Зеленский заявил, что Украина не согласится заморозить линию фронта, чтобы "успокоить Россию". По его мнению, Москва "не думает о диалоге и никогда не думала об этом".

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите "Крымской платформы" по видеосвязи, заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN выразил мнение, что Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение.