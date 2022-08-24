24 Августа 2022
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Общество В бывшем СССР
Флаг Латвии (2022) | Фото: Flickr / Luigi Mengato

В Риге полиция задержала 14 протестующих против сноса памятника воинам-освободителям

В Риге полиция задержала 14 человек из числа протестантов, пришедших накануне в парк Победы в Пардаугаве – к памятнику советским воинам-освободителям. Монумент накануне начали сносить, сегодня, как ожидается, демонтажные работы продолжатся.

По данным портала Delfi, к памятнику пришло несколько десятков человек. У многих в руках были цветы, кто-то пытался возложить их на поле у автозаправки, однако, полиция сразу пресекала подобные действия и просила прекратить. Все конфликты удавалось разрешить путем переговоров.

После наступления темноты у памятника собралось уже значительно больше людей, полиция начала предостерегать участников акции, те в ответ начали петь "Катюшу".

Теги: рига, латвия, полиция, задержания, снос памятника



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