24 Августа 2022
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полиция у фонда Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

Ройзмана могут уже сегодня этапировать в Москву

Из квартиры Евгения Ройзмана вынесли компьютер, скоро его самого могут увезти на допрос, пока же он находится дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня утром стало известно, что Ройзман задержан, ему вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе бывшего мэра проходят обыски. Первоначально сообщалось, что ему может грозить до 10 лет лишения свободы, однако, на самом деле, по ч. 1 статьи 280.3 УК РФ (повторная дискредитация ВС РФ) максимальный срок лишения свободы может составить до трех лет.

Как передает корреспондент Накануне.RU, силовики уже находятся внутри квартиры Ройзмана, однако адвоката экс-мэра дальше подъезда не пускают.

Обыски у Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

Дом Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

"Это нарушение части 11 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса, – рассказал адвокат Владислав Идамжапов. – Меня, как защитника, не пускают в то помещение, в котором проводятся следственные действия с моим подзащитным. Это прямое нарушение закона, и мы, соответственно, будем немедленно реагировать. Это прямое нарушение права на защиту подзащитного и нарушение профессиональных прав адвоката. Адвокат имеет право присутствовать как при проведении обыска, так и при задержании. Задержание произошло, адвоката не пускают. Я около часа звонил, они просто отключили звонок – такой вот у них аргумент".

полиция у фонда Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

полиция у фонда Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

Он также добавил, что Ройзмана могут уже сегодня этапировать в Москву, но предложил не загадывать заранее. Ранее сам бывший мэр Екатеринбурга сообщил, что его уголовное дело находится в столице.

Владислав Идамжапов, адвокат Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

дом Розймана, фонд Розймана(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, визит правоохранителей к Евгению Ройзману прокомментировал известный журналист Владимир Соловьев.

Теги: Ройзман, Москва, адвокат



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Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2022 09:09 Мск Из квартиры Ройзмана вынесли компьютер. Бывший мэр остается с силовиками

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