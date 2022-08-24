В Египте идут переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321, - "Ъ"

В Египте начались переговоры с властями страны о выплате компенсации семьям погибших в результате взрыва лайнера A321 над Синаем осенью 2015 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, адвокаты родственников погибших побывали в Каире на первом туре обсуждения.

Ранее 30 семей погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, занимавшему на момент крушения А321 пост премьера Египта, и трем его подчиненным - главам МВД, минфина и авиации. Суд отклонил претензии к чиновникам, из-за халатности которых, как считают заявители, террористы пронесли бомбу на борт российского лайнера.

Родственники требуют по 3 млн долларов, однако собеседники издания ожидают, что суммы еще будут обсуждаться сторонами.

Напомним, самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли.

Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 205 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что Египет опасается массовых исков со стороны родственников погибших в авиакатастрофе, поэтому не признает происшествие терактом.