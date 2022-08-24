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Владимир Соловьев (2020) | Фото: Соловьев Live, скрин видео

Соловьев о задержании Ройзмана: Он решил, что ему все можно, и долго глумился над нами

Известный журналист Владимир Соловьев прокомментировал визит правоохранителей к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману.

Сегодня утром стало известно, что Ройзман задержан в Екатеринбурге. Ему вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Дома и в офисе Ройзмана силовики проводят обыски, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как рассказал Соловьев в сегодняшнем эфире своей передачи "Полный контакт", сегодня рано утром "постучались к Ройзману".

"Очевидно, что человек наговорил столько… Он видно решил, что ему все можно. Он долго глумился над нами. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за фейки о российских солдатах. Его многократно штрафовали", - отметил журналист.

Ельцин Центр, лекции, образовательная программа для школьных учителей в Ельцин Центре, Евгений Ройзман(2017)|Фото: Накануне.RU

По словам Владимира Соловьева, у Ройзмана богатая история отношений с Западом, чего бывший мэр никогда и не скрывал.

"Он, пожалуй, наоборот этим гордился. Так что здесь, конечно, никаких иллюзий нет и быть не может. Он довольно долго всем рассказывал, что интеллигенту хорошо бы посидеть, и что без этого вообще невозможно", - напомнил Соловьев.

После этого журналист прокомментировал первые кадры визита силовиков к Ройзману, появившиеся в Сети.

"Масочный режим во всех смыслах этого слова. Открыл сам спокойно. Держится уверенно, только это все уже не поможет. Вот так… Думаю, с Ройзманом все понятно и история с ним закончена на существенный период времени. Потому что статья теперь немаленькая. И думаю, что по этой статье пойдут многие", - заключил Владимир Соловьев.

Напомним, сам Ройзман сообщил, что его уголовное дело находится в Москве.

Теги: Соловьев, задержание, Ройзман



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Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2022 09:09 Мск Из квартиры Ройзмана вынесли компьютер. Бывший мэр остается с силовиками
Ранее 24.08.2022 08:40 Мск Ройзмана могут уже сегодня этапировать в Москву

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Ранее 24.08.2022 07:37 Мск Ройзман сообщил, что его уголовное дело находится в Москве
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Ранее 03.08.2022 12:43 Мск Ройзман не смог обжаловать штраф в 85 тысяч рублей


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