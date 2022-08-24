24 Августа 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
баржа, теплоход, столкновение (2020) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте

В Хабаровском крае в сторону Сахалина уносит две баржи, на борту 64 человека

В Хабаровском крае две баржи уносит в море в сторону Сахалина. На рыболовецких судах, сцепленных между собой, находится 64 человека.

Утром на помощь рыбакам вылетел вертолет Ми-8, у спасателей есть все необходимое для авиаразведки и – при необходимости – эвакуации людей.

"По уточнённым данным, поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в результате волнения в море тягач с двумя рыболовецкими баржами, сцепленными между собой, сорвало с якорной стоянки. Их уносит южнее в сторону острова Сахалин. На баржах предварительно находится 64 человека", - сообщили в краевом управлении МЧС.

Ситуация осложняется непростыми метеоусловиями, поэтому в МЧС отметили, что "вылет авиации в район происшествия будет осуществляться по метеоусловиям".

Также Морской координационно-спасательный центр сообщил всем судам в районе о ЧП, поэтому утром на помощь терпящим бедствие баржам вышел из Николаевска-на-Амуре буксир "Восток", а из поселка Де-Кастри – буксир "Витязь". Однако их путь до барж займет 6-12 часов.

Теги: хабаровский край, баржа, якорь, ми-8



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