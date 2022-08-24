24 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале осужденный экс-сотрудник Минобороны России не смог добиться отсрочки по уплате штрафа в 28,8 млн рублей

Челябинский областной суд отменил постановление Копейского городского суда, отказавшего бывшему сотруднику Минобороны России в отсрочке исполнения приговора суда в части уплаты штрафа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Материалы направлены в суд на новое судебное разбирательство.

В октябре 2019 года Устинов был приговорен к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 28,8 млн рублей за взятки на 27 млн рублей. Также ему было запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 6 лет.

У начальника военной приемки и его ближайших родственников в собственности было дорогостоящее недвижимое имущество. Это привлекло внимание силовиков. При проверке источника средств было установлено, что офицер через своего подчиненного ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. руб. за общее покровительство предприятию. При получении очередной суммы он был задержан.

В августе Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда, отказавшего бывшему сотруднику Минобороны России в замене неотбытого срока в колонии принудительными работами.

Теги: штраф, взятка, коррупция, Минобороны,



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