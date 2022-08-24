Россия представила в СБ ООН фотосвидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Россия представила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам дипломата, за две прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала. Он подчеркнул, что киевский режим не прекращает атаки на станцию.

Также Небензя отметил, что уст генсека ООН Антонио Гутерреша, который недавно посетил Украину, не прозвучало ни слова осуждения в адрес киевского режима по поводу обстрелов Запорожской АЭС.

Постпред попросил у секретариата ООН дать оценку тому, что обстрелы ЗАЭС боевиками продолжаются, особенно "в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуации", пишетRegnum.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию в связи с обстрелами.

В ООН заявляли, что готовы помогать визиту инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев, несмотря на то, что это может быть опасным.