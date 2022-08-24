24 Августа 2022
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Экономика В России
Люди на улице в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Россия останется без нижнего белья Triumph

Работавший в России с 1995 г. основанный в Германии производитель и продавец нижнего белья Triumph так и не смог наладить поставки в условиях санкций и теперь планирует закрыть местные магазины до конца года.

Компания уже начала останавливать работу своих магазинов и планирует закрыть последний объект до 10 декабря, сообщает "Ъ" со ссылкой на свой источник на рынке ритейла. Другой собеседник издания из числа консультантов на рынке недвижимости уточнил, что Triumph не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине и новой волны санкций западных стран против РФ, потому и вынуждена закрывать торговые точки.

На российском рынке Triumph работает с 1995 г В 2021 г. выручка ООО "Триумф интернационал ООО" была на уровне 700 млн руб., чистая прибыль – 27,8 млн руб. Под вывеской бренда в городах России работает более 40 магазинов. В России Triumph открывала, в частности, партнёрские магазины, и в последние годы делала упор на продажи через маркетплейсы, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Теги: Triumph, нижнее бельё, производитель



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