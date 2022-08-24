24 Августа 2022
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митинг Карла Либнехта 40, Евгений Ройзман (2018) | Фото:

Ройзман сообщил, что его уголовное дело находится в Москве

Уголовное дело бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана находится в Москве. Об этом сообщил он сам.
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"280-я [статья], часть третья. Дело в Москве", - сказал Ройзман собравшимся у его дома журналистам.

Сегодня утром стало известно, что Ройзман задержан в Екатеринбурге, ему вменяют статью 280.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ".

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил Накануне.RU, что проверит, насколько информация о задержании бывшего мэра соответствует действительности.

В эти минуты дома и в офисе Ройзмана силовики проводят обыски. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Теги: Ройзман, дело, Москва



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