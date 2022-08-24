24 Августа 2022
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Евгений Ройзман, встреча Навального, Внуково (2021) | Фото: t.me/novosyolov/2837

СМИ: Ройзман задержан в Екатеринбурге

Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ему вменяют статью 280.3. "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил РФ", сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время его доставляют в отдел полиции. Политику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ройзман не раз публично высказывался о действиях армии России. Он политически поддерживал оппозиционера Алексея Навального (признан экстремистом). Также бывший глава города принимал участие в протестных акциях и общался с иностранными дипломатами.

Теги: Ройзман, задержания, Екатеринбург



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