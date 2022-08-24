24 Августа 2022
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Политика В России
Летняя веранда ресторана &quot;Хмели Сунели&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: власти планируют разрешить продажу алкоголя на верандах

Министерство финансов России поддержало инициативу сенатора Андрея Кутепова.

Ранее он выступил с предложением снять ограничение на продажу алкоголя на летних верандах по всей стране. Речь о верандах, примыкающих к стационарным заведениям общественного питания, у которых есть лицензия на продажу спиртных напитков. "Указанная инициатива концептуально поддерживается", — следует из подготовленного Минфином проекта заключения. Документ проходит согласование.

По сообщению Минздрава России, проект закона в ведомство еще не поступал, однако уже выступили против него. Отмечается, что послабление антиалкогольных мер может негативно сказаться на достижении национальной цели — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2030 году.

В настоящее время федеральное законодательство запрещает рестораторам подавать спиртное на летних верандах, алкоголь можно реализовывать лишь в заведении с площадью не менее 50 кв. м., сообщают "Известия".

Теги: веранды, алкоголь, общепит



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