Российские банки тестируют начисление зарплат через СБП

Банки в России запустили пилотный проект по начислению зарплат через "Систему быстрых платежей" (СБП).

Как ожидается, это позволит начислять деньги по платежному идентификатору россиянина, а банк, куда поступят средства, человек сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя.

Эксперты считают, начисление зарплат через СБП позволит решить проблему "зарплатного рабства", с которой до сих пор сталкивается часть граждан. Для полномасштабного запуска системы не исключено, что потребуются изменения трудового законодательства.

Согласно исследованию, 61% работников сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно. В то же время лишь 21,7% заявили о желании изменить кредитную организацию, куда приходит зарплата, сообщают "Известия".

Напомним, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова предложила фактически вернуть так называемое "зарплатное рабство" для сотрудников бюджетной сферы. Павловой кажется несправедливым, что сейчас все бюджетники получают зарплаты на карты национальной платежной системы "Мир", но при этом могут заводить эту карту в любом банке.