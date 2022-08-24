Калининградские врачи признаны виновными в смерти младенца

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт медикам Елене Белой и Элине Сушкевич, которые проходили по делу в гибели новорожденного.

Дело рассматривалось в Мособлсуде. Соответствующий вердикт присяжные вынесли в ночь на 24 августа. Подсудимых также признали недостойными снисхождения. Последствия вердикта будут обсуждаться в суде 30 августа, сообщает "Интерфакс".

Согласно делу, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины появился недоношенный ребенок в 700 гр. По данным следствия, Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" мальчику, в результате чего наступила его смерть. Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены подложные сведения о том, что имел место факт гибель плода.

Белая и Сушкевич вину не признали. В 2020 году врачей оправдали судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, в результате чего находившиеся на свободе женщины оказались в СИЗО.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов. А глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич. Это произошло после письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.