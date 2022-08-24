24 Августа 2022
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Политика В России
Пенсионный фонд России, ПФР (2017) | Фото: www.pfrf.ru

Мишустин отстранил от должности двух зампредов правления ПФР

Кабмин России освободил от должностей заместителей председателя правления Пенсионного фонда России Евгения Писаревского и Михаила Барбазюка.

Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что они уволены по собственному желанию.

Писаревский и Барбазюк заняли должности зампредов ПФР в начале июня 2021 года. До этого Писаревский был финансовым уполномоченным в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, а Барбазюк занимал пост зампреда Фонда социального страхования.

В конце июля премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Сергей Чирков, бывший до этого зампредом правления ПФР, стал врио главы организации, сменив на этом посту Андрея Кигима, сообщает РБК.

Напомним, Генеральная прокуратура России начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) из-за нарушений в региональных отделениях фонда при назначении выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Теги: Мишустин, ПФР



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