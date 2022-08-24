СМИ: Путин поддержал требования по утилизации всей упаковки ее производителями

Российский президент Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП).

Об этом говорится в резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко. В нем она просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Среди других предложений - установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года.

Сегодня нормативы утилизации упаковки составляют 10–45%, а ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечных товаров. В мае 2022 года стало известно, что в аппарате Абрамченко разработали законопроект о переносе этой ответственности на тех, кто выпускает тару. Против этого выступали производители упаковки. По оценке Ассоциации производителей стекольной тары, инициатива увеличат себестоимость производства тары на 20–30% в зависимости от ее вида, сообщает РБК.

Напомним, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России высказали принципиальные замечания по новой версии проекта закона "Об отходах производства и потребления", которую в конце мая по ведомствам распространил аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.