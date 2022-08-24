24 Августа 2022
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Коллаж, Реджеп Эрдоган, Крым (2021) | Фото: Накануне.RU

Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает вхождение Крыма с состав России.

По словам главы государства, сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины является критически важным для региона и глобальной безопасности и стабильности.

"Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права", — сказал президент на саммите "Крымской платформы" по видеосвязи.

Эрдоган также прокомментировал боевые действия на территории Украины, отметив, что Анкара выступает за "справедливый мир в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины", сообщает Anadolu.

Ранее президент Турции заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский очень обеспокоен – в его окружении есть немало обманщиков. Такой вывод турецкий лидер сделал во время недавнего визита на Украину.

Теги: Эрдоган, Крым, Украина



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