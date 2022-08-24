24 Августа 2022
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Экономика В России
Строительство (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СМИ: Минстрой предложил строить типовые многоэтажки на металлокаркасе

В Министерстве строительства России обсуждают возможность строительства многоэтажного жилья по типовым проектам с применением стального каркаса и модульных конструкций.

Об этом говорится в протоколе совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве. Как следует из документа, участники совещания в ближайшее время рассмотрят уже реализованные типовые проекты с использованием металлоконструкций в строительстве многоэтажных жилых домов и школ.

Проекты оценят для выработки совместных решений по их дальнейшей реализации, также будет изучена проектная документация 17-этажного дома на стальном каркасе.

Отмечается, что основные преимущества металлокаркасного решения – ускорение строительства в два раза и всесезонность строительно-монтажных работ. Такие проекты уже существуют, но девелоперы сомневаются в их эффективности, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве. Реализация мероприятий по увеличению потребления российского металлопроката в строительстве может обеспечить 3–5 млн т в год дополнительного спроса на стальную продукцию.

Теги: Минстрой, стройка, дома, жилье, металл



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