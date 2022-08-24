24 Августа 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Банки предложили повышенные ставки по вкладам

Крупные банки России запускают временные предложения по вкладам с "повышенной ставкой".

В большинстве случаев предпочтение отдается новым клиентам. "Промоставки" (от 7%) встречаются в Сбербанке. В "Альфа-банке" действует ставка для "новых денег" на уровне 9% годовых (на трехлетнем сроке). "ХКФ-банк" предлагает 8,75%, в "Совкомбанке" состоятельным клиентам дают 8,7% годовых. В ФК "Открытие" для новых вкладчиков действует спецпредложение до 8% годовых. "Русский стандарт" готов платить 8,25% на крупные суммы — от 300 тыс. руб., "Абсолют-банк" — ту же ставку на суммы от 10 тыс. руб.

Традиционно ставки выше ключевой можно встретить в небольших по размеру и региональных банках - АТБ — 8,2%, "Кредит Европа банк" — 9,15%.

Эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности. Однако этот показатель в условиях отсутствия отчетностей оценить невозможно.

При этом в сентябре банкиры ожидают дальнейшего роста кредитования, а это требует наращивания портфеля пассивов, сообщает "Коммерсант".

Теги: бнкки, вклады, депозиты



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