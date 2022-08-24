На АЗС России начал дорожать бензин

Рентабельность продажи бензина на автозаправочных станциях за последние полтора месяца снизилась вдвое.

Это заставляет владельцев АЗС повышать цены, которые практически не менялись с февраля. Сокращение маржи заправок объясняется ростом оптовых цен в июле.

По данным "Петромаркета", средняя маржа продаж бензина на заправках к середине августа опустилась до 4,5 и 3,6 руб. за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно. Таким образом, с начала июля маржа продаж АИ-92 снизилась вдвое, а для АИ-95 — более чем в 2,5 раза. При этом даже нынешняя маржа заправочных станций по-прежнему существенно выше, чем в феврале,— в 2,5 раза и 1,2 раза для АИ-92 и АИ-95 соответственно.

В начале месяца цены на своих АЗС повысил ЛУКОЙЛ, а на прошлой неделе — "Газпром нефть" и "Татнефть". Средние по стране розничные цены на АИ-92 и АИ-95 за прошедшую неделю прибавили 2 и 7 коп. за литр, увеличившись до 47,5 и 51,3 руб. на литр соответственно. По данным Московской топливной ассоциации, бензин дорожал и на заправках "Роснефти".

Аналитики говорят, что не видят предпосылок для дальнейшего роста оптовых цен, несмотря на предстоящее в сентябре уменьшение компенсаций для нефтекомпаний за поставку бензина на внутренний рынок, сообщает "Коммерсант".

Не секрет, что многие НПЗ были ориентированы прежде всего на экспорт, а в настоящих условиях рынок сбыта для многих если не закрылся, то стал достаточно ограниченным. Таким образом, традиционным экспортерам пришлось развернуться лицом ко внутреннему рынку.