На АЗС России начал дорожать бензин

24 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

На АЗС России начал дорожать бензин

Рентабельность продажи бензина на автозаправочных станциях за последние полтора месяца снизилась вдвое.
Читайте также:

Это заставляет владельцев АЗС повышать цены, которые практически не менялись с февраля. Сокращение маржи заправок объясняется ростом оптовых цен в июле.

По данным "Петромаркета", средняя маржа продаж бензина на заправках к середине августа опустилась до 4,5 и 3,6 руб. за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно. Таким образом, с начала июля маржа продаж АИ-92 снизилась вдвое, а для АИ-95 — более чем в 2,5 раза. При этом даже нынешняя маржа заправочных станций по-прежнему существенно выше, чем в феврале,— в 2,5 раза и 1,2 раза для АИ-92 и АИ-95 соответственно.

В начале месяца цены на своих АЗС повысил ЛУКОЙЛ, а на прошлой неделе — "Газпром нефть" и "Татнефть". Средние по стране розничные цены на АИ-92 и АИ-95 за прошедшую неделю прибавили 2 и 7 коп. за литр, увеличившись до 47,5 и 51,3 руб. на литр соответственно. По данным Московской топливной ассоциации, бензин дорожал и на заправках "Роснефти".

Аналитики говорят, что не видят предпосылок для дальнейшего роста оптовых цен, несмотря на предстоящее в сентябре уменьшение компенсаций для нефтекомпаний за поставку бензина на внутренний рынок, сообщает "Коммерсант".

Не секрет, что многие НПЗ были ориентированы прежде всего на экспорт, а в настоящих условиях рынок сбыта для многих если не закрылся, то стал достаточно ограниченным. Таким образом, традиционным экспортерам пришлось развернуться лицом ко внутреннему рынку.

Теги: АЗС, бензин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети