24 Августа 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

"Импортозамещенная "Википедия" перестала работать в первый день запуска

СМИ сообщили о проблемах с сайтом "импортозамещенной "Википедии" – ресурса "Руниверсалис", позиционирующего себя как энциклопедический.

"Коммерсант" и радио "Говорит Москва" обращают внимание, что при попытке зайти на сайт появляется ошибка 403 – "неверные права на каталоги или файлы".

Ранее сообщалось, что наполнением занимаются бывшие редакторы русскоязычного сегмента "Википедии". Пока что на сайте размещено 8724 статьи (против 1 847 496 русскоязычных статей на "Википедии"). На стартовой странице днем были вывешены материалы о музыке, специальной военной операции, также приведена цитата дня (сегодня это отрывок из книги швейцарского политика Ги Меттана "Запад – Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса").

Теги: википедия, энциклопедия, сайт



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