23 Августа 2022
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Политика В России
Турецкий сухогруз с зерном (2022) | Фото: пресс-служба президента Украины

МИД РФ: "Готовится медиавброс о российской диверсии в отношении судна с украинским зерном"

МИД России заявил о планируемой "западниками" провокации в отношении РФ.

"По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Россия полностью привержена заключенной в Стамбуле договоренности "о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".

"На сегодняшний день 27 судов с продовольствием уже осуществили рейсы из украинских портов по гуманитарному коридору в Черном море. Напоминаем, что 22 июля в Стамбуле был также заключен двусторонний меморандум о взаимопонимании с Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Именно поэтому мы объективно заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась в целях продовольственного обеспечения наиболее уязвимых государств, прежде всего в Африке", - добавила Захарова.

"Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов", - говорится в заявлении МИД.

Теги: провокация, диверсия, мид рф, мария захарова



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