23 Августа 2022
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Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт (2020) | Фото: Накануне.RU

У правительства до сих пор не было единого свода данных о лесных пожарах в "проблемных" регионах

Правительство РФ провело первое заседание комиссии по ликвидации лесных пожаров. Под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко искали способы локализации пожаров в Рязанской и Нижегородской областях.

Так, было принято решение до конца вторника сформировать единый свод информации о лесопожарной обстановке в проблемных регионах. В своде должна быть информация о площади пожаров, протяженности активной кромки пожаров, количестве и схеме размещения задействованных ресурсов и т.д.

Координировать сбор информации будет Минприроды.

Стоит отметить, что ранее подведомственный Минприроды Рослесхоз обвинил лесохозяйственные органы Рязанской области в сокрытии реальных масштабов пожаров. Но пока неизвестно, снимет ли такое упредительное обвинение ответственность с самого Рослесхоза, который отвечает за корректность мониторинга.

Напомним, активно тема пожаров в Рязанской области начала звучать на федеральном уровне после того, как дым от них затянул Москву. Столичные власти отрядили на помощь соседнему региону внушительный отряд помощи, в том числе, например, сводный отряд московских поливалок.

В выходные врио губернатора Рязанской области Павел Малков назвал ситуацию с пожаром  "контролируемой", но пока полностью справиться с ней не получается.

Теги: лесные пожары, рослесхоз, минприроды, правительство



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