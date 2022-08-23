"Как спит ночами Трегулова, что там министр Любимова?": в Telegram обсуждают суд над охранником, пририсовавшим глаза картине

В сети обсуждают громкий судебный процесс, начавшийся над 64-летним охранником-пенсионером, пририсовавшим глаза картине ученицы Малевича, когда работа находилась в "Ельцин-центре" на выставке. Известно, что подсудимый раскаялся, выразил готовность уплатить штраф. Ветеран афганской и чеченской войн, лишившийся сына, имеет диагноз по психиатрическому профилю, но пойти на мировую Третьяковская галерея (владеет картиной) не готова.

Ранее гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что не "считает возможным обращаться к судье" с заявлением о прекращении дела, "учитывая обстоятельства уголовного дела", "нанесенный ущерб картине" и "высокую степень общественного резонанса". При этом реставратор Третьяковской галереи ранее установил, что работа подлежит восстановлению без какого-либо ущерба.

Сегодня с жесткой критикой на Трегулову и министра культуры России Ольгу Любимову обрушилась Ксения Собчак. Трегулову она в своем канале "Кровавая барыня" называет "влиятельной москвичкой со связями".

"Давайте поговорим о том, как себя чувствует и как спит ночами Зельфира Трегулова. <…> На попытку Осторожно Media узнать, почему она вцепилась зубами в несчастного пенсионера, которого жестокие подростки подбили сделать глупость, она ответила "не-не, я в командировке, всё, спасибо", - пишет Собчак. - И кстати, интересно, что там министр культуры Любимова? Не собирается показать широту души и человеческое лицо, и вступиться за несчастного мужика, который воевал за ее страну в Чечне и Афганистане? Российская власть же поддерживает и все прощает тем, кто сейчас делает то же самое в Украине?".

Журналистка считает, что ситуация с охранником-ветераном-инвалидом "симптоматична": "Те, кого славят за то, что они проливают кровь во имя больших идеалов, спустя года живут в домах, где годами нет холодной воды, и принципиально судимы за тупой проступок. Все нервы бедолаге вымотали".