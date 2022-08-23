Выступление группы "Сплин" в Москве может не состояться – на артистов пожаловался "справедливоросс"

В Москве может не состояться выступление группы "Сплин" в рамках фестиваля "Музыка с твердым характером". Организаторы не объявляли об отмене, но из афиш исчез анонс "Сплина", а также группы "Мумий Тролль".

Фронтмен группы "Сплин" Александр Васильев в разговоре с "Коммерсантом" был краток: "И так все понятно".

Ранее "Сплин" выступала на фестивале "Чернозем" в Воронеже. Музыканты поблагодарили зрителей, которые "не приемлют жестокость, насилие и убийства". Также Васильев выразил надежду, что рок-группы "Машина времени", "Аквариум" и Tequilajazzz смогут вернуться.

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов заявил, что пожаловался организаторам и спонсорам фестиваля в Москве на то, что группа "Сплин" "позволяет себе двусмысленные публичные заявления".