СКР возбудил уголовное дело из-за сноса в Риге памятника воинам-освободителям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге (Латвия).

23 августа в столице Латвии начался снос памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Решение о сносе было принято депутатами рижской думы, публично оно было озвучено и поддержано мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом, напоминает пресс-служба СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 243.4 УК РФ.

"Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин распорядился "дать правовую оценку действий лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности".