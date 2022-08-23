Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов петербургского координатора движения "Голос"*

23 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Санкт-Петербург
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов петербургского координатора движения "Голос"*

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов Полину Костылеву, координатора петербургского отделения движения "Голос" (внесено в реестр НКО-иноагентов, занимается защитой прав избирателей и независимым наблюдением на выборах).

"Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", — говорится в сообщении министерства.

Костылева сообщила, что не является журналистом, договоров с редакциями СМИ-иноагентами не имеет.

"Заявление моё стандартное. Дело в том, что основанием для включения [в реестр] является в том числе получение иностранного финансирования в течение года, предшествующего решению о назначении. Включена я была 29.09.2021, а финансирование в 500 рублей от гражданина Таджикистана датировано декабрем 2019. Поэтому после подачи заявления Минюст увидел, что нет никаких поступлений, я не журналист, у меня нет договоров с редакцией СМИ инагентов, так что это было логично", — рассказала РБК Костылева.

Теги: минюст, сми-иноагенты, нко-иноагент, голос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети