Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов петербургского координатора движения "Голос"*

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов Полину Костылеву, координатора петербургского отделения движения "Голос" (внесено в реестр НКО-иноагентов, занимается защитой прав избирателей и независимым наблюдением на выборах).

"Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", — говорится в сообщении министерства.

Костылева сообщила, что не является журналистом, договоров с редакциями СМИ-иноагентами не имеет.

"Заявление моё стандартное. Дело в том, что основанием для включения [в реестр] является в том числе получение иностранного финансирования в течение года, предшествующего решению о назначении. Включена я была 29.09.2021, а финансирование в 500 рублей от гражданина Таджикистана датировано декабрем 2019. Поэтому после подачи заявления Минюст увидел, что нет никаких поступлений, я не журналист, у меня нет договоров с редакцией СМИ инагентов, так что это было логично", — рассказала РБК Костылева.