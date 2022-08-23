23 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Происшествия Белгородская область
Пожар на складе боеприпасов Минобороны в Рязанской области (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

"Сработал "эффект линзы": в Белгородской области произошло "самовозгорание боеприпасов"

Второй раз за август горит склад с боеприпасами в районе села Тимоново в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, "в результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры".

"Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Ситуацию держу на личном контроле, на месте работают оперативные службы", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По поводу причин пожара на этом же складе неделю назад власти в итоге ничего не сообщили.

Теги: белгородская область, склад боеприпасов, самовозгорание



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