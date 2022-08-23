Петербуржцы назвали счета за капремонт от «Петроэлектросбыта» аферой века

Представитель «Петроэлектросбыта» попыталась оправдаться перед петербуржцами за многотысячные «долги» за капитальный ремонт, повешенные на горожан в объединенных квитанциях, однако ответ не устроил жителей города, и они раскритиковали и компанию, и Фонд капитального ремонта.

Как сообщает администрация сообщества «Дежурный по Питеру», ссылаясь на заявление заместителя генерального директора по работе с клиентами Единого информационно-расчётного центра «Петроэлектросбыт» Анны Ситниковой, долги за капитальный ремонт в квитанциях «отображались не совсем корректно». Чтобы исправить проблему потребовалось некоторое время.

«Долги были на момент перехода в нашу квитанцию не совсем корректными, потребовалось время, чтобы их выверить. С апреля 2021 года взнос за капремонт включили в квитанции «Петроэлектросбыта», и в мае суммы неоплаченных взносов были включены туда. Сейчас, после проведённой долговой кампании, пришли новые квитанции», — объяснила Ситникова.

По ее словам, «Петроэлектросбыт» выступает для Фонда капитального ремонта неким своеобразным «печатным станком». Все суммы по строке «взнос за капремонт» формируются представителями фонда самостоятельно, а работники «Петроэлектросбыта» лишь заносят цифры в нужные ячейки. Таким образом компания является обычным платежным агентом – «взяли деньги и отдали фонду».

Заместитель генерального директора по управлению расчетами и информационных технологий Фонда капитального ремонта Петербурга Даниил Прокофьев также указал, что был «сложный период», когда осуществлялся переход с квитанций ВЦКП. Он обвинил собственников в невнимательности при оплате квитанций, из-за чего якобы и образовались долги.

Однако такие ответы не устроили жителей Петербурга. Они раскритиковали Фонд капитального ремонта за допущенные ошибки. Помимо того, досталось и самому «Петроэлектросбыту».

Петербуржцы недоумевают, откуда у них скопились многотысячные долги, когда они исправно оплачивают все квитанции.

Помимо того, возмущение у жителей Северной столицы вызывают и тот вопрос, когда будет произведен капитальный ремонт домов, за который они продолжают платить.

Некоторые комментаторы назвали счета от «Петроэлекстросбыта» за капитальный ремонт «аферой века».

Напомним, в Петербурге разгорелся нешуточный скандал из-за счетов от "Петроэлектросбыта" за капитальный ремонт. Жители города выразили возмущение, что в квитанциях были допущены ошибки. Некоторые горожане даже заявили о намерении обратиться в прокуратуру.