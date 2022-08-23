Ozon впервые достиг операционной безубыточности

23 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Ozon (2022) | Фото: e-ozon.ru

Ozon впервые достиг операционной безубыточности

Маркетплейс Ozon впервые достиг операционной безубыточности: скорректированный показатель EBITDA по итогам второго квартала составил 200 млн руб., следует из отчета компании.

Оборот от продаж товаров и услуг при этом во втором квартале 2022 года вырос на 92% - до 170,6 млрд руб. Ozon сохранил свой прогноз по росту оборота по году на уровне не менее 80%.

Во втором квартале с Ozon произошло минимум два важных события. Во-первых, сгорел огромный склад компании на Новорижском шоссе в Подмосковье. Предполагается, что ущерб будет покрыт страховкой. Во-вторых, за убыточный в операционной деятельности Ozon вступился сам президент.

Владимир Путин призвал российские банки не отказывать в финансировании развития компаний, которые раньше привлекали иностранные средства.

"Многие компании финансировали свои проекты с помощью привлечения западных финансовых рынков. Российский банковский сектор не был готов их финансировать. У Ozon убыток уже 20 лет подряд, но объем продаж уже в следующем году может превысить триллион. Такие компании активно использовали западные финансовые институты, которые сегодня нам недоступны. Надо оперативно сформировать такие инструменты в России", - предложил президент на совещании по наццелям и нацпроектам в середине июля.

Теги: ozon, операционная прибыль, убытки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети