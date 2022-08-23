Ozon впервые достиг операционной безубыточности

Маркетплейс Ozon впервые достиг операционной безубыточности: скорректированный показатель EBITDA по итогам второго квартала составил 200 млн руб., следует из отчета компании.

Оборот от продаж товаров и услуг при этом во втором квартале 2022 года вырос на 92% - до 170,6 млрд руб. Ozon сохранил свой прогноз по росту оборота по году на уровне не менее 80%.

Во втором квартале с Ozon произошло минимум два важных события. Во-первых, сгорел огромный склад компании на Новорижском шоссе в Подмосковье. Предполагается, что ущерб будет покрыт страховкой. Во-вторых, за убыточный в операционной деятельности Ozon вступился сам президент.

Владимир Путин призвал российские банки не отказывать в финансировании развития компаний, которые раньше привлекали иностранные средства.

"Многие компании финансировали свои проекты с помощью привлечения западных финансовых рынков. Российский банковский сектор не был готов их финансировать. У Ozon убыток уже 20 лет подряд, но объем продаж уже в следующем году может превысить триллион. Такие компании активно использовали западные финансовые институты, которые сегодня нам недоступны. Надо оперативно сформировать такие инструменты в России", - предложил президент на совещании по наццелям и нацпроектам в середине июля.