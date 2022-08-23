Куйвашев, Моор, Артюхов и Текслер: уральские губернаторы вошли в санкционный список Канады

В санкционный список Канады включены четыре губернатора Урала: глава Свердловской области Евгений Куйвашев, Челябинской области - Алексей Текслер, ЯНАО - Дмитрий Артюхов и Тюменской области - Александр Моор. Список имен опубликован на сайте правительства.

Решение принято по причине того, что "действия РФ представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".

Напомним, что в июле эта же четверка попала под санкции Великобритании. Тогда губернаторам запретили въезд в страну и арестовали все их активы.