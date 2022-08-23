23 Августа 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В ямальские школы пойдут 52 ребенка из Донбасса

Вместе с ямальскими детьми за школьные парты сядут 52 ребенка из Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные окружного депобра.

Еще 21 ребенок пойдет в детский сад, а четыре человека – студенты, получают среднее профессиональное образование.

"Все школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования будут учиться по программе образовательных организаций, принятой для всех обучающихся", - сообщает департамент.

В каждом образовательном учреждении Ямала работают педагоги-психологи. При необходимости любой ребенок, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, сможет обратиться к ним за помощью.

Всего с начала спецоперации на Ямал прибыли 680 человек с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: школьники, донбасс, обучение



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