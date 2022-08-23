Жительница Миасса пожаловалась, что не смогла вызвать скорую помощь к мальчику с аллергией

Жительница Миасса пожаловалась, что не смогла вызвать скорую помощь к девятилетнему ребенку с приступом удушья, который находился дома без родителей.

Инцидент произошел 22 августа. По словам женщины, она проходила мимо жилого дома, когда услышала крик о помощи. На балконе первого этажа был мальчик.

"Ребенка всего трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял, он сказал, что ему тяжело дышать, что у него аллергия, и мне стало понятно, что у него приступ! Мальчик сказал, что родители на работе, и он не может до них дозвониться", - написала женщина в группе "А.Л.Текслер, помоги!" в социальной сети.

У мальчика, по словам местной жительницы, в руках был разбитый телефон, поэтому она решила позвонить в скорую помощь. Вызов приняли. Женщину попросили дождаться медиков, но через некоторое время перезвонили и сообщили, что не могут осматривать ребенка без согласия родителей.

"Выяснив информацию, она мне заявила, что они не могут приехать и осмотреть ребенка, так как по закону они не имеют права без подписанного согласия родителя осматривать детей до 15 лет! Я ей объясняю, что у ребенка приступ аллергии (это очень опасно для жизни и время возможно идет на минуты), она мне говорит ищите маму, папу, бабушку и т. д. И в конце концов они так и не приехали", - рассказала она.

В итоге все обошлось.

В региональном минздраве пообещали разобраться в ситуации. Позднее в ведомстве сообщили, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на место вызова. Медики оказали ребенку необходимую помощь и дали дополнительные рекомендации родителям.

"Все вызовы по оказанию медицинской помощи детям обслуживаются первоочередно. Тому, кто осуществляет вызов, необходимо четко изложить состояние больного. О времени приезда бригады скорой можно повторно уточнить у диспетчера. Руководством станции скорой помощи города Миасс проведена разъяснительная беседа с диспетчером", - подчеркнули в министерстве.