Пермский край направит на помощь Донбассу полмиллиарда рублей

Пермский край направит на помощь ДНР и ЛНР 500 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующие поправки в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-24 гг. внесены на рассмотрение в заксобрание.

"Согласно пояснительной записке, проект поправок предполагает увеличение резервного фонда Пермского края на 500 млн руб. с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

В целом, пакет изменений предполагает увеличение основных показателей, параметры дефицита не изменяются.

Законопроект планируется рассмотреть на сентябрьском заседании. В случае принятия, изменения затронут государственные программы по здравоохранению, образованию, социальной политике, развитию транспортной системы, бюджетной обеспеченности муниципалитетов.