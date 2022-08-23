23 Августа 2022
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермский край направит на помощь Донбассу полмиллиарда рублей

Пермский край направит на помощь ДНР и ЛНР 500 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующие поправки в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-24 гг. внесены на рассмотрение в заксобрание.

"Согласно пояснительной записке, проект поправок предполагает увеличение резервного фонда Пермского края на 500 млн руб. с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении. 

В целом, пакет изменений предполагает увеличение основных показателей, параметры дефицита не изменяются. 

Законопроект планируется рассмотреть на сентябрьском заседании. В случае принятия, изменения затронут государственные программы по здравоохранению, образованию, социальной политике, развитию транспортной системы, бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

Теги: заксобрание, помощь донбассу



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