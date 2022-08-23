Сотрудники отеля в Вене подтвердили, что к ним заселялась женщина, похожая на Наталью Вовк

Венский отель Ibis Wien Hauptbahnhof подтвердил информацию о том, что в одном из номеров останавливалась женщина, похожая на подозреваемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк.

По словам сотрудников отеля, посетительница снимала номер на одну ночь, она была без ребенка, а на парковке оставляла Mini Cooper, сообщает РИА Новости.

При этом бывшего или нынешнего постояльца под таким именем в системе не нашли. Сотрудники гостиницы высказали предположение, что если у них останавливалась та самая женщина, то наверняка под другой фамилией.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

ФСБ распространила видео, на котором Вовк приехала в Россию, заселилась в тот же дом, где жила Дугина, а затем выехала в Эстонию через Псковскую область. Сообщалось, что гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.