Россия дала принципиальное согласие на визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – МИД Франции

Россия дала принципиальное согласие на посещение экспертной миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Министр иностранных дел Франции приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу, а также обязательство последней воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Франции.