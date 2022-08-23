23 Августа 2022
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Надпись &quot;вход в университет без масок запрещен&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

УрФУ может вернуть масочный режим к середине сентября

Уральский федеральный университет рассматривает вариант возвращения covid-ограничений уже к середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, студентам и сотрудникам университета снова придется носить маски и проходить температурный контроль. Другие антиковидные меры также могут быть применены по мере поступления распоряжений Роспотребнадзора и региональных властей.

Пик заболеваемости новой волны коронавируса прогнозируется на середину сентября. В УрФУ заявили, что готовы встретить новый учебный год - в вузе есть необходимое количество масок, антисептиков и тепловизоров.

Напомним, что ряд поликлиник Екатеринбурга уже перестали пускать горожан без средств индивидуальной защиты.

Недавно в Роспоребнадзоре дали рекомендации вводить масочный режим в тех регионах страны, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения. Речь идет о ношении масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях, в том числе на предприятиях и в учебных заведениях.

Теги: УрФУ, масочный режим, covid-ограничения



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