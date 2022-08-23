Россия может остаться без сайры

Россия может остаться без сайры. Об этом говорится в заявлении Росрыболовства.

"К промыслу сайры российские суда не приступали. В этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону. В отрытых водах промысел сайры ведёт флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 тыс. 661 т. Подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район пока не отмечаются. У границы ИЭЗ России в открытых водах на лове пелагических объектов работают около 100 иностранных судов, предположительно, под флагом КНР", - отметили в Росрыболовстве.

В дальневосточных территориальных управлениях проводится работа с судовладельцами по вопросу наращивания промысловых усилий, так как объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше и нынешних темпов вылова недостаточно. По предварительной информации, рыбопромышленники намерены увеличить флот на пелагических объектах осенью, начиная с октября. Промысел будет идти до конца года.