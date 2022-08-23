На Урале при участии "Атомстройкомплекса" создан кластер подготовки кадров для отрасли

На Среднем Урале создан кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования".

Соответствующее соглашение подписали министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, исполнительный директор ассоциации "Строители Свердловской области" Виталий Падчин и директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин, а также представители других предприятий и образовательных организаций среднего профессионального образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", проект подразумевает непосредственное – финансовое и экспертное – участие бизнеса в целевой подготовке кадров. Он включит изменение образовательного процесса, внедрение новых программ с сокращенными сроками обучения и большой практической подготовкой, в том числе с использованием площадок работодателей. Для этого образовательные площадки будут технически переоснащены, специальное обучение пройдет преподавательский состав. Студентов ждет большое погружение в практику работы крупных предприятий и гарантированное трудоустройство к концу обучения.

"Строить сложные, современные объекты, решать глобальные градостроительные задачи нельзя без преемственности опыта, без усвоения профессиональных навыков и ценностей. Мы готовы делиться нашими компетенциями, передавать опыт и знания, вкладываться в воспитание новых поколений профессионалов, которые будут продолжать нашу работу по развитию региона, повышению его привлекательности для жизни и работы", - отметил глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Участие компании в проекте не случайное: более 15 лет предприятие сотрудничает с Уральским колледжем технологий и предпринимательства в области подготовки кадров строительных специальностей: проводят для студентов экскурсии на производственные предприятия и строительные площадки, принимают на практику с возможностью трудоустройства после окончания учебного заведения. Специалисты компании участвуют в качестве экспертов в конкурсах студенческих работ.

"Соглашение, которое мы подписали, ложится на подготовленную почву давнего партнерства нашего колледжа и компании "Атомстройкомплекс". Компания уже инвестировала значительные средства в развитие образовательного процесса, заинтересована в создании кластера и дальнейшей совместной работе. Наша общая цель – реструктуризировать образовательный процесс таким образом, чтобы быстро насытить строительную отрасль профессиональными кадрами, чтобы выпускники могли выполнять производственные задачи без лишней адаптации. Значение сегодняшнего соглашения для Свердловской области трудно переоценить: я уверен, что в результате реализации проекта выиграют и образовательные учреждения, и реальный сектор", - отметил директор учебного заведения Николай Доронин.

"Это и почетно, и очень ответственно. За каждым пунктом соглашения стоит серьезный показатель, который надо будет выполнить. Уверен, вместе мы сможем наладить системную работу, которая позволит выстроить для экономики Свердловской области площадку подготовки качественных кадров, необходимых бизнесу. Я поздравляю всех нас со стартом проекта и желаю выполнить все обязательства, которые мы сегодня берем на себя", - поздравил участников церемонии подписания министр образования региона Юрий Биктуганов.

Подготовка студентов строительных специальностей в рамках проекта "Профессионалитет" стартует в 2023 году. Количество обучающихся в первый год составит 750 человек. Всего за три года обучение пройдут 1 тыс. 950 человек.