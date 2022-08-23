Протодиакон Кураев оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации ВС РФ". Об этом он сам сообщил в своем "Живом Журнале".

Причиной для судебного разбирательства стала уже удаленная статья в блоге, в которой Кураев рассуждал о событиях на Украине и Гражданской войне в России, а также о близости русского и украинского народа.

По словам богослова, суд не разъяснил ему, что именно "счел преступным" в его публикации. Мотивировочная часть судебного постановления не зачитывалась, а в материалах дела конкретные цитаты отсутствовали.

Кураев заявил, что не хочет уезжать из России, попробует "встать на путь исправления", он уже удалил в своем ЖЖ опубликованные с 23 февраля по 1 августа 2022 года посты.

Напомним, Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря 2020 года. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, однако ввел мораторий на издание указа о лишении на время "для переосмысления своей позиции" протодиаконом.