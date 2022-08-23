Протодиакон Кураев оштрафован за дискредитацию ВС РФ

23 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Андрей Кураев (2017) | Фото:пресс-служба фильма Матильда

Протодиакон Кураев оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации ВС РФ". Об этом он сам сообщил в своем "Живом Журнале".

Причиной для судебного разбирательства стала уже удаленная статья в блоге, в которой Кураев рассуждал о событиях на Украине и Гражданской войне в России, а также о близости русского и украинского народа.

По словам богослова, суд не разъяснил ему, что именно "счел преступным" в его публикации. Мотивировочная часть судебного постановления не зачитывалась, а в материалах дела конкретные цитаты отсутствовали.

Кураев заявил, что не хочет уезжать из России, попробует "встать на путь исправления", он уже удалил в своем ЖЖ опубликованные с 23 февраля по 1 августа 2022 года посты.

Напомним, Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря 2020 года. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, однако ввел мораторий на издание указа о лишении на время "для переосмысления своей позиции" протодиаконом.

Теги: Андрей Кураев, дискредитация ВС РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети