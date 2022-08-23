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Экономика В России
(2004) |

ВЭБ отказался от работы с долларами и евро – Шувалов

ВЭБ отказался от использования долларов и евро, заявил глава организации Игорь Шувалов на встрече с президентом России. При этом Шувалов не отрицает, что условия работы непростые, после 24 февраля "пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и с нашими клиентами".

"Не секрет, что клиенты часто опасаются вторичных санкций. Используя механизмы доставки информации, которые были предоставлены нам Центральным банком, нам удалось эту проблему решить. Мы часто обслуживали – особенно там, где это экспортно-импортная операция, – в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты – дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим", - заявил глава ВЭБ.

Теги: игорь шувалов, вэб, рубли, валюта, евро, доллар



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