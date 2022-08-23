23 Августа 2022
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пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Березниках полицейский объяснил, почему выстрелил в местного жителя из травмата

В Березниках полицейский, который выстрелил в мужчину из травматического пистолета, объяснил свой поступок, передает корреспондент Накануне.RU.

Он записал видеообращение, в котором рассказал о причинах конфликта с местным жителем. По словам правоохранителя, мужчина, в которого он выстрелил - сожитель его бывшей жены, матери его ребенка, приехал к дому полицейского вместе с другом и напал на него и его будущую супругу, забрызгав их перцовым баллончиком.

Конфликт начался с того, что ребенок полицейского не хотел ехать к матери, он хотел остаться жить с отцом. Несовершеннолетний пожаловался отцу, что в семье матери его постоянно избивают, издеваются. Мужчина позвонил сожителю бывшей жены и предложил поговорить, но, по словам полицейского, только он со своей девушкой вышли из подъезда, их залили из баллончика.

"Они приезжают, он [полицейский - примеч.] выходит из подъезда, ему сразу же в глаза баллончиком [брызгают] и начинают его бить. Выхожу я из подъезда и мне тоже заливают глаза из баллончика. У меня химический ожог, я думаю, что буду писать встречное заявление", — рассказывает на видео девушка автора видео.

Теги: стрельба, травматический пистолет, полицейский



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Ранее 23.08.2022 12:39 Мск В Березниках полицейский устроил стрельбу из травматического пистолета


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