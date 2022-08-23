23 Августа 2022
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ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первые участники КРТ в Екатеринбурге купили новые квартиры

Первые жители ветхих домов в Екатеринбурге, попавших под КРТ, уже успели купить новые квартиры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Своей историей решила поделиться бывшая владелица квартиры на Краснофлотцев, 37 Любовь Павловна. По ее словам, все жители деревянного дома были рады программе, так как в здании, построенном еще во времена Великой Отечественной войны, даже не были проведены необходимые коммуникации.

"Конечно, строение находилось в плачевном состоянии. Кроме того, внутри изначально не было горячей воды, газа. Поэтому, когда мне сообщили, что дом будет сноситься, а взамен прежней квартиры я могу приобрести другую – в более новом доме, то я, конечно, согласилась. Мы встретились с представителями компании-застройщика, они предложили сумму возмещения за прежнее жилое помещение, и я согласилась", – рассказала екатеринбурженка.

Она отметила, что оформление документов прошло очень быстро – вопрос решился буквально за три дня, остальное легло на плечи сотрудников МФЦ. Компания-застройщик также оказала поддержку при оформлении: специалисты постоянно консультировали жильцов и сопровождали на всех этапах.

Квартиру Любовь Павловна тоже выбирала недолго - присмотрела ее в Орджоникидзевском районе и сразу приобрела после перечисления денег от застройщика. Новое жилье более просторное, а в кирпичном доме проведены все коммуникации. Сейчас остается только забрать готовые документы, сделать косметический ремонт и переехать.

Напомним, что жильцы именно двух деревянных домов в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской на протяжении нескольких лет стучались во все инстанции для скорейшего сноса или реконструкции жилья. Всего в квартале находится 20 домов, пять из которых признаны аварийными, а один – нежилым. До конца года в КРТ планируется включить еще пять площадок – рассматриваются спальные районы Уралмаша, Эльмаша и Железнодорожного района.

Теги: КРТ, Екатеринбург, квартира



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