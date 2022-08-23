23 Августа 2022
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Германия опережает график заполнения газохранилищ – ПХГ заполнены на 80%

В Германии подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены почти на 85%, несмотря на резкое сокращение объемов поставки из России, пишет Handelsblatt. Издание ссылается на данные европейских операторов газохранилищ, они сообщают, что на воскресенье уровень заполненности ПХГ составлял 80,14%, но информация об уровне заполненности всегда публикуется с задержкой.

Согласно последнему постановлению властей, газохранилища в Германии должны быть заполнены не менее чем на 85% к 1 октября. 1 октября уровень заполненности должен составлять не менее 95%. Требуемые к 1 сентября 75% были достигнуты более чем две недели назад.

Эксперты не ожидают дефицита газа в масштабах страны, тем не менее, не исключают, что показателя в 95% так и не удастся достигнуть, прежде чем начнется активное зимнее расходование запасов.

Теги: германия, газохранилища, газ, график



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