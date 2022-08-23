23 Августа 2022
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Политика За рубежом
Деловой район &quot;Москва-Сити&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Канада ввела новые санкции против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против РФ. В список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.

"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", - цитирует РИА Новости заявление Трюдо в ходе выступления на саммите "Крымская платформа", организованном Зеленским.

Канада также окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.

Теги: Канада, Россия, Джастин Трюдо



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