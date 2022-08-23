Канада ввела новые санкции против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против РФ. В список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.

"Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", - цитирует РИА Новости заявление Трюдо в ходе выступления на саммите "Крымская платформа", организованном Зеленским.

Канада также окажет дополнительную помощь украинским организациям оборонной сферы, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.