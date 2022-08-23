В Подмосковье начался суд по делу о похищении у вдовы Градского 100 млн рублей

В Наро-Фоминском городском суде в Подмосковье началось рассмотрение по существу дела о похищении у вдовы Александра Градского 100 млн рублей.

На скамье подсудимых находится уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов. По данным ТАСС, он частично признал свою вину: заявил, что не договаривался с другими участниками группы о хищении средств, а только согласился имитировать ДТП с машиной Марины Коташенко.

Также сегодня выступила потерпевшая, но суд перевели на время выступления Коташенко в закрытый режим. Следующее заседание состоится 9 сентября.

16 января этого года на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, по версии следствия, передала "гостям" деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.