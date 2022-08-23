Лавров: Для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Дугиной не может быть пощады

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной, которому нет прощения.

"Я не могу судить о том, что это было, - акт устрашения или сведение счетов", - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для организаторов, заказчиков и исполнителей этого убийства не должно быть никакой пощады. Он также выразил надежду, что расследование будет быстро завершено.

Напомним, журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Президент России Владимир Путин наградил погибшую орденом Мужества (посмертно). Глава государства назвал убийство Дарьи Дугиной подлым преступлением.